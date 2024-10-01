В Дамаске раздались взрывы: возможна израильская атака

В столице Сирии прогремели взрывы.
Израиль, вероятно, наносит удары по Дамаску.
Система ПВО пытается перехватить цели в окрестностях Дамаска. Об этом сообщили местные СМИ.
В небе над столицей Сирии слышны взрывы.
Как информируют мониторинговые каналы, согласно сообщениям местных, израильские рейды направлены на позиции поддерживаемых Ираном террористов в Дамаске.
Напомним, что ранее израильские военные самолеты и артиллерия нанесли удары по меньшей мере по 35 селам в Ливане за 5 часов.
"Хезболла" ответила артиллерийским и ракетным обстрелом.
ЦАХАЛ объявляет о начале ограниченной локальной и целенаправленной наземной операции по продолжению "Северных стрел".
Отметим, что израильские войска вошли в Ливан впервые с 2006 года под воздушным и артиллерийским обстрелом.
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