У Дамаску пролунали вибухи: можлива ізраїльська атака

У столиці Сирії прогриміли вибухи.
Ізраїль, ймовірно, завдає ударів по Дамаску.
Система ППО намагається перехопити цілі на околицях Дамаска. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
У небі над столицею Сирії чути вибухи.
Як інформують моніторингові канали, згідно з повідомленнями місцевих, ізраїльські рейди спрямовані на позиції підтримуваних Іраном терористів у Дамаску.
Нагадаємо, що раніше ізраїльські військові літаки та артилерія завдали ударів щонайменше по 35 селам у Лівані за 5 годин.
"Хезболла" відповіла артилерійським і ракетним обстрілом.
ЦАХАЛ оголошує про початок обмеженої локальної та цілеспрямованої наземної операції в продовження "Північних стріл".
Зауважимо, що ізраїльські війська увійшли до Лівану вперше з 2006 року під повітряним і артилерійським обстрілом.
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