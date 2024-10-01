У Дамаску пролунали вибухи: можлива ізраїльська атака

Ізраїль, ймовірно, завдає ударів по Дамаску.

Система ППО намагається перехопити цілі на околицях Дамаска. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

У небі над столицею Сирії чути вибухи.

Як інформують моніторингові канали, згідно з повідомленнями місцевих, ізраїльські рейди спрямовані на позиції підтримуваних Іраном терористів у Дамаску.

Нагадаємо, що раніше ізраїльські військові літаки та артилерія завдали ударів щонайменше по 35 селам у Лівані за 5 годин.

"Хезболла" відповіла артилерійським і ракетним обстрілом.

ЦАХАЛ оголошує про початок обмеженої локальної та цілеспрямованої наземної операції в продовження "Північних стріл".

Зауважимо, що ізраїльські війська увійшли до Лівану вперше з 2006 року під повітряним і артилерійським обстрілом.

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