В Сумской области прозвучало 130 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Сумская община: в результате вражеских авиационных ударов по городу Сумы погибли 10 человек. Ранения разной степени тяжести получили 22 человека.

Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (14 взрывов), FPV дронами (9 взрывов).

Краснопольское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Миропольское общество: россияне ударили из минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).

Эсманьское общество: зафиксированы пуски КАБ (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрывы).

Середино-будская община: враг бил из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Юношеская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва).

Глуховское общество: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольское общество: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Хотинская община: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне КАБами равняют с землей еще один регион Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.

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