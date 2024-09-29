В Сумской области прозвучало 130 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Сумская община: в результате вражеских авиационных ударов по городу Сумы погибли 10 человек. Ранения разной степени тяжести получили 22 человека.
- Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (14 взрывов), FPV дронами (9 взрывов).
- Краснопольское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
- Миропольское общество: россияне ударили из минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).
- Эсманьское общество: зафиксированы пуски КАБ (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрывы).
- Середино-будская община: враг бил из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Юношеская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва).
- Глуховское общество: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольское общество: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Хотинская община: совершен минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне КАБами равняют с землей еще один регион Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.
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