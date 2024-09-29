Лукашенко может производить "Шахеды" для Путина — белорусский правозащитник

Белорусские предприятия могут производить беспилотники Shahed, которые Россия использует для обстрелов Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил белорусский правозащитник Андрей Стрижак.

Он заявил, что до начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году Украина и Беларусь имели совместные проекты в аэрокосмической отрасли.

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"Во-первых, это касалось ракетной техники, но и не только, потому что в Беларуси есть авиаремонтные заводы с такими мощностями, на которых можно производить авионику или другую технику. Поэтому я могу предположить, что какие-то элементы белорусского ВПК, которые де-факто является уже частью российского ВПК, могут производить такие вещи.

Кроме того, он напомнил, что у Беларуси есть радиозавод в городе Гомель, который имел наработки со времен Советского Союза, поэтому на таких заводских мощностях могут производить подобные технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин заявил, что может применить ядерное оружие "для защиты Беларуси".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Беларусь залетело по меньшей мере 4 "Шахеда" во время обстрела Украины.

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