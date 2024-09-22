Лукашенко встретился с вожаком "ДНР" Пушилиным: МИД Украины предупредил о последствиях

Встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российских оккупационных властей на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным была проявлением пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом заявили в МИД Украины, предупредив об отрицательных последствиях недружественных действий политического руководства Беларуси для украинско-белорусских отношений.

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси по суверенитету и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", — говорится в заявлении.

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Риторику Александра Лукашенко по поводу "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

"Постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами", — отметили в МИД.

Как ранее сообщалось, во время встречи с Пушилиным, состоявшейся 19 сентября в Минске, Александр Лукашенко заявил, что готов "сотрудничать" с Украиной на тех же принципах, что и с "Донецкой республикой". При этом он признал, что его страна принимает "на лечение и отдых" детей из оккупированной Донбасса.

Напомним, в Украине глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

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