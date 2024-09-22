Лукашенко зустрівся з ватажком “ДНР” Пушиліним: МЗС України попередило про наслідки

Зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним була проявом зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявили у МЗС України, попередивши про негативні наслідки недружніх дій політичного керівництва Білорусі для українсько-білоруських відносин.

“Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь”, - йдеться у заяві.

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Риторику Олександра Лукашенка щодо “принципів” співпраці з тимчасово окупованими територіями України в українському зовнішньополітичному відомстві назвали черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.

“Постійні заяви Олександра Лукашенка про його “теплі почуття” до “братнього українського народу” звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами”, - відзначили у МЗС.

Як раніше повідомлялося, під час зустрічі з Пушиліним, яка відбулася 19 вересня у Мінську, Олександр Лукашенко заявив, що готовий “співпрацювати” з Україною на тих же принципах, що і з “Донецькою республікою”. При цьому він визнав, що його країна приймає “на лікування та відпочинок” дітей з окупованої Донеччини.

Нагадаємо, в Україні очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Дениса Пушиліна заочно засуджено до 15 років тюрми.

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