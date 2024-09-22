Нацвідбір на "Дитяче Євробачення 2024": перемогу здобув 12-річний Артем Котенко

22 вересня відгримів фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2024".

Щойно журі разом з українцями шляхом голосування обрали представника України на "Дитяче Євробачення-2024". Ним став 12-річний співак Артем Котенко. Юнак отримав трофей переможця завдяки своїй пісні "Дім" з глибоким сенсом. І вже 16 листопада 2024 року він виступить на головній сцені "Дитячого Євробачення-2024" в Мадриді, Іспанія. Загалом за музичну пальму першості боротимуться 17 країн.

Цікаво, що цьогоріч на нацвідборі перше місце посіло одразу два юних конкурсанти – Артем Котенко та Злата Іванів. Вони обидва у сумі глядацького та суддівського голосування набрали по 11 балів. Проте оскільки перевага надається голосуванню глядачів, а Артем від українців здобув максимальних 6 балів, то саме він заслужено поїде підкорювати серця єврофанів на головну сцену в Мадриді.

До слова, конкурсна пісня Артема Котенка "Дім", з якою він переміг на цьогорічному нацвідборі в Україні, є доволі символічною. Композиція, яку написала співачка Світлана Тарабарова, поєднує в собі українську та англійську мови і дуже потужно передає відчуття дому як власного місця сили. Пісня "Дім" – чергове нагадування про те, як важливо мати простір, у якому безпечно. Сьогодні під час повномасштабного вторгнення сенси пісні по-особливому відгукуються кожному українцю.

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