Анна Кошмал вагітна вдруге – відео

Артистка оригінально сповістила про поповнення у родині.
Відома українська акторка Анна Кошмал вагітна.
Радісною звісткою артистка поділилася в Instagram. До речі, Анна це зробила в оригінальний спосіб. Зірка опублікувала ролик, у якому доволі ритмічно танцює й спочатку ні на що не натякає, але вже наприкінці відео вона зняла сорочку й постала в обтислому боді, який підкреслив її тендітний округлий животик.
Своєю чергою, Кошмал під відео залишила кумедний підпис, де пожартувала про свій майбутній апетит і фігуру: "Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього".
У коментарях шанувальники акторки та зіркові колеги вже привітали Анну з неймовірним новим етапом життя:
- "Вай! Вітаю вас!" – Анастасія Цимбалару
- "Ай клас! Здоровʼячка" – Арам Арзуманян
- Вітаю вас. Міцного здоров'я вам та дитинці! Мирного неба
- Найкраще secret розкриття, що я бачила. Вітаю, най все буде з насолодою
Зазначимо, акторка Анна Кошмал ретельно приховує свого чоловіка та майже не афішує особисте життя. Проте відомо, що пара вже виховує спільного 6-річного сина Мишка.
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