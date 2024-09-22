Анна Кошмал вагітна вдруге – відео

Відома українська акторка Анна Кошмал вагітна.

Радісною звісткою артистка поділилася в Instagram. До речі, Анна це зробила в оригінальний спосіб. Зірка опублікувала ролик, у якому доволі ритмічно танцює й спочатку ні на що не натякає, але вже наприкінці відео вона зняла сорочку й постала в обтислому боді, який підкреслив її тендітний округлий животик.

Своєю чергою, Кошмал під відео залишила кумедний підпис, де пожартувала про свій майбутній апетит і фігуру: "Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього".

Анна Кошмал оригінально розсекретила свою другу вагітність

У коментарях шанувальники акторки та зіркові колеги вже привітали Анну з неймовірним новим етапом життя:

"Вай! Вітаю вас!" – Анастасія Цимбалару

"Ай клас! Здоровʼячка" – Арам Арзуманян

Вітаю вас. Міцного здоров'я вам та дитинці! Мирного неба

Найкраще secret розкриття, що я бачила. Вітаю, най все буде з насолодою

Зазначимо, акторка Анна Кошмал ретельно приховує свого чоловіка та майже не афішує особисте життя. Проте відомо, що пара вже виховує спільного 6-річного сина Мишка.

Чому Анна Кошмал приховує свого чоловіка? – ЖВЛ представляє

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