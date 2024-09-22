Анна Кошмал беременна во второй раз – видео

Известная украинская актриса Анна Кошмал беременна.

Радостным известием артистка поделилась в Instagram. К слову, Анна это сделала оригинальным способом. Звезда опубликовала ролик, в котором довольно ритмично танцует и поначалу ни на что не намекает, но уже в конце видео она сняла рубашку и предстала в облегающем боди, подчеркнувшем ее хрупкий округлый животик.

В свою очередь, Кошмал под видео оставила забавную подпись, где пошутила о своем будущем аппетите и фигуре: "Этот день настал, пришло время открыть тайну… Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего".

Анна Кошмал оригинально рассекретила свою вторую беременность

В комментариях поклонники актрисы и звездные коллеги уже поздравили Анну с невероятным новым этапом жизни:

"Вай! Поздравляю вас!" – Анастасия Цимбалару

"Ай класс! Здоровьечка" – Арам Арзуманян

Поздравляю вас. Крепкого здоровья вам и ребенку! Мирного неба

Лучшее secret-рассекречивания, которое я видела. Поздравляю, пусть все будет с наслаждением

Отметим, актриса Анна Кошмал тщательно скрывает своего мужа и почти не афиширует личную жизнь. Однако известно, что пара уже воспитывает общего 6-летнего сына Мишу.

Почему Анна Кошмал скрывает своего мужа? – ЖВЛ представляет

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