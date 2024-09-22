Відома українська акторка вступила до лав ЗСУ: "Присягу склала"

Українська акторка Ріта Бурковська оголосила, що вступила до лав ЗСУ.

Про це артистка поділилася у своєму Instagram. За її словами, від початку повномасштабної війни вона працювала в медіа. Однак Бурковська вважає, що настав час брати на себе більшу відповідальність. Тож, вона пішла захищати Україну на полі бою та вже склала присягу.

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно, ви знаєте, що я акторка. Останні 2,5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть. Але час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю", - поділилася Бурковська.

Ріта Бурковська / Фото: instagram.com/ritaburkovska

Акторка переконана, що прийняла правильне рішення вирушити на службу. Бурковська також додала, що, звичайно, хотіла б зніматися в кіно, відпочивати, займатися своїми справами, однак переконана, що ще встигне це все зробити, але після війни, адже зараз це не на часі.

"Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час - це єдино правильне рішення, і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті і люди, які мені близькі по цінностях, і історії, яких мене торкнуть і інших теж", - додала артистка.

Ріта Бурковська / Фото: instagram.com/ritaburkovska

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій ділилася, що її брат вступив до лав ЗСУ. Рідна людина артистки вирушила на фронт добровольцем.

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