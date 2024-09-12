Рідний брат Христини Соловій вступив до лав ЗСУ: "Зробив свій вибір"

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що її рідний брат Євген вступив до лав ЗСУ та пішов захищати Україну від російських окупантів.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Артистка опублікувала рідкісні фото з Євгеном та поділилася, що далі концерти вона вже гратиме без нього. Рідний брат співачки мобілізувався та пішов захищати країну від окупантів. За словами Соловій, вона неабияк пишається вчинком Євгена.

Христина Соловій з братом / Фото: instagram.com/soloviyka

"Кожен концерт для мене — особливий. Але перший, який я гратиму без участі мого брата Євгена. Він зробив свій вибір — захищати Україну і вже долучився до Сил оборони. Щемко, але з гордістю підтримую його і пишаюся", - прокоментувала артистка.

Христина Соловій також зазначила, що нині плідно працюватиме в тилу. Як говорить виконавиця, вона має робити все можливе, аби допомагати захисникам та підтримувати їх.

Христина Соловій з братом / Фото: instagram.com/soloviyka

"Мій обов'язок тут, в тилу, — робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми — переплетені та об'єднані. Ми — і є Україна", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співак Ігор Воєвуцький розповів, що вступив до лав ЗСУ. Колишній соліст гурту "Авіатор" також зізнався, ким саме служитиме.

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