"Золота Дзиґа-2024": список всіх переможців кінопремії

Цьогоріч переможців обирали у 22 номінаціях.
У середу, 11 вересня, у Києві відбулася урочиста церемонія вручення восьмої національної кінопремії "Золота Дзиґа".
Свої статуетки отримали лауреати у 22 номінаціях. Так, 21 переможця обрали шляхом голосування, а нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручила вже Національна спілка кінематографістів України.
Тріумфаторами "Золотої Дзиґи" стали стрічки "Ля Палісіада", "Довбуш" та "20 днів у Маріуполі". Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком переможців.
Найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі"
Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"
Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Жива"
Найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22"
Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей"
Найкращий серіал – "Перевізниця"
Найкраща режисерська робота – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний ("Довбуш")
Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук ("Довбуш")
Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський ("Довбуш")
Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур ("Ля Палісіада")
Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот ("Довбуш")
Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
Найкращий грим – Ірина Солодовська ("Довбуш")
Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо ("Довбуш")
Найкращий звук – Сергій Авдєєв ("Ля Палісіада")
Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима ("Ля Палісіада")
Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.
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