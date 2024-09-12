"Золота Дзиґа-2024": список всіх переможців кінопремії

У середу, 11 вересня, у Києві відбулася урочиста церемонія вручення восьмої національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Свої статуетки отримали лауреати у 22 номінаціях. Так, 21 переможця обрали шляхом голосування, а нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручила вже Національна спілка кінематографістів України.

Тріумфаторами "Золотої Дзиґи" стали стрічки "Ля Палісіада", "Довбуш" та "20 днів у Маріуполі". Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком переможців.

Найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі"

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Жива"

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22"

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей"

Найкращий серіал – "Перевізниця"

Найкраща режисерська робота – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")

Найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний ("Довбуш")

Найкраща операторська робота – Сергій Михальчук ("Довбуш")

Найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")

Найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")

Анастасія Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

Найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський ("Довбуш")

Олексій Гнатковський

Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур ("Ля Палісіада")

Найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот ("Довбуш")

Найкращий сценарій – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")

Найкращий грим – Ірина Солодовська ("Довбуш")

Найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо ("Довбуш")

Найкращий звук – Сергій Авдєєв ("Ля Палісіада")

Найкращий монтаж – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")

Найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима ("Ля Палісіада")

Найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.

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