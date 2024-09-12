"Золота Дзиґа-2024": список всех победителей кинопремии

В этом году победителей выбирали в 22 номинациях.
В среду, 11 сентября, в Киеве и состоялась торжественная церемония вручения восьмой национальной кинопремии "Золота Дзиґа".
Свои статуэтки получили лауреаты в 22 номинациях. 21 победителя выбрали путем голосования, а награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручил уже Национальный союз кинематографистов Украины.
Триумфаторами "Золотої Дзиґи" стали ленты "Ля Палисиада", "Довбуш" и "20 дней в Мариуполе". Редакция сайта предлагает ознакомиться с полным списком победителей.
Лучший фильм – "20 дней в Мариуполе"
Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"
Лучший короткометражный игровой фильм – "Живая"
Лучший короткометражный документальный фильм – "Чернобыль 22"
Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей"
Лучший сериал – "Перевозница"
Лучшая режиссерская работа – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
Лучшая музыка – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш")
Лучшая операторская работа – Сергей Михальчук ("Довбуш")
Лучшая мужская роль – Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")
Лучшая женская роль – Анастасия Карпенко ("Как там Катя?")
Лучшая мужская роль второго плана – Алексей Гнатковский ("Довбуш")
Лучшая женская роль второго плана – Елена Мамчур ("Ля Палисиада")
Лучшая работа художника-постановщика – Юрий Григорьевич, Александра Дробот ("Довбуш")
Лучший сценарий – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
Лучший грим – Ирина Солодовская ("Довбуш")
Лучший дизайн костюмов – Гала Отенко, Мария Кэро ("Довбуш")
Лучший звук – Сергей Авдеев ("Ля Палисиада")
Лучший монтаж – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
Лучшие специальные эффекты – Алексей Кудыма ("Ля Палисиада")
Лучшая песня – "Черепаха Аха" из фильма "Ля Палисиада", автор музыки и слов Анна Чубач
Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – Сергей Тримбач.
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