"Золота Дзиґа-2024": список всех победителей кинопремии

В этом году победителей выбирали в 22 номинациях.

В среду, 11 сентября, в Киеве и состоялась торжественная церемония вручения восьмой национальной кинопремии "Золота Дзиґа".

Свои статуэтки получили лауреаты в 22 номинациях. 21 победителя выбрали путем голосования, а награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручил уже Национальный союз кинематографистов Украины.

Триумфаторами "Золотої Дзиґи" стали ленты "Ля Палисиада", "Довбуш" и "20 дней в Мариуполе". Редакция сайта предлагает ознакомиться с полным списком победителей.

Лучший фильм – "20 дней в Мариуполе"

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Лучший короткометражный игровой фильм – "Живая"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Чернобыль 22"

Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей"

Лучший сериал – "Перевозница"

Лучшая режиссерская работа – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")

Лучшая музыка – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш")

Лучшая операторская работа – Сергей Михальчук ("Довбуш")

Лучшая мужская роль – Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")

Лучшая женская роль – Анастасия Карпенко ("Как там Катя?")

Анастасия Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

Лучшая мужская роль второго плана – Алексей Гнатковский ("Довбуш")

Алексей Гнатковский

Лучшая женская роль второго плана – Елена Мамчур ("Ля Палисиада")

Лучшая работа художника-постановщика – Юрий Григорьевич, Александра Дробот ("Довбуш")

Лучший сценарий – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")

Лучший грим – Ирина Солодовская ("Довбуш")

Лучший дизайн костюмов – Гала Отенко, Мария Кэро ("Довбуш")

Лучший звук – Сергей Авдеев ("Ля Палисиада")

Лучший монтаж – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")

Лучшие специальные эффекты – Алексей Кудыма ("Ля Палисиада")

Лучшая песня – "Черепаха Аха" из фильма "Ля Палисиада", автор музыки и слов Анна Чубач

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – Сергей Тримбач.

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