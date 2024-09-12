Если своевременно не оплатить штраф от ТЦК: адвокат объяснил последствия

В таком случае ТЦК передает материалы об административном взыскании в исполнительную службу для принудительного взыскании штрафа.

Если своевременно не уплатить штраф за нарушение правил военного учета или мобилизации в размере 17 тыс. грн, то сумма штрафа удвоится до 34 тыс. грн. Срок уплаты штрафа – 15 дней.

Об этом адвокат Роман Кичко рассказал "Украинскому радио".

Юрист отметил, что привлечение к админответственности и наложение штрафа за нарушение правил военного учета и мобилизации "чуть-чуть похоже на процедуру рассмотрения дела в суде". Специфика этих штрафов состоит в том, что их может наложить только руководитель ТЦК в помещении военкомата.

Кичко напомнил, что ранее размер штрафа за нарушение мобилизационного законодательства составлял 1500 грн., но по новым законам теперь это 17 тыс. грн.

"Там есть новая часть, которая предусматривает: если нарушение совершено в условиях особого периода, то есть военного положения, то штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 нужно умножить на два, если человек не уплатил штраф в течение 15 дней", – объяснил адвокат.

Напомним, нардеп Александр Федиенко заявил, что нарушившие правила военного учета военнообязанные начнут получать штрафы от ТЦК в конце сентября.

Читайте также: