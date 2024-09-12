Північна Корея запустила кілька балістичних ракет

Північна Корея 12 вересня запустила кілька балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на південнокорейських військових.

В Об'єднаному комітету начальників штабів Південної Кореї повідомили, що ракети вилетіли з Пхеньяна близько 7:10 ранку і подолали близько 360 км, перш ніж упасти в море.

"Ми рішуче засуджуємо запуск ракети Північною Кореєю, який є явною провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності на Корейському півострові", - заявив Сеул.

Своєю чергою, японське Міністерство оборони заявило, що щонайменше дві балістичні ракети з Північної Кореї пролетіли понад 350 км на висоту близько 100 км.

Зазначається, що востаннє Північна Корея проводила пуски ракет 1 липня. Тоді КНДР провела випробування двох балістичних ракет. Вона зробила запуск у напрямку Японського моря.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян реалізує політику розбудови ядерних сил, аби збільшити кількість ядерки "в геометричній прогресії".

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