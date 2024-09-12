"Ми не їмо собак та котів": Берлін висміяв заяву Трампа на дебатах

У Німеччині відреагували на критику її енергосистеми з боку кандидата в президенти США.

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп під час дебатів зі своєю суперницею Камалою Гарріс розкритикував енергетичну політику Німеччини. Берлін різко відповів на критику.

Відповідь на закид Трампа опублікувало Міністерство закордонних справ Німеччини у соціальній мережі X.

Під час дебатів Трамп розкритикував плани Камали Гарріс збільшити використання відновлювальних джерел енергії та поступово відмовитися від викопного палива. Він заявив, що це вже спробувала зробити Німеччина, але досі не змогла.

"Подобається вам це чи ні: енергосистема Німеччини повністю працездатна, понад 50% генерації — відновлювані джерела енергії. І ми закриваємо — а не будуємо — вугільні та атомні електростанції. Вугілля зникне з мережі не пізніше 2038 року", – заявили у німецькому міністерстві.

У МЗС також висміяли слова Трампа про те, що мігранти з Гаїті в штаті Огайо їдять домашніх тварин. Дипломати зауважили, що німці також "не їдять котів і собак".

Нагадаємо, кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп назвав свій виступ на дебатах із кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс найкращим у своїй політичній кар'єрі. Гарріс хоче другого туру дебатів, але Трамп вважає, що йому "не варто цього робити".

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