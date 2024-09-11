На фронті загинув оператор "Прямого", військовий Павло Пархоменко

На захист України він став ще з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем на фронт.

На фронті загинув оператор каналу "Прямий", військовий Павло Пархоменко, який вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомив у Facebook його брат Олександр.

"З глибоким сумом повідомляю, що мій брат, Пархоменко Павло, героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину. "Пархом" навіки в строю! Він був справжнім воїном, який віддав своє життя за свободу та мир нашого народу. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність, сміливість, відвагу та самопожертву. Спочивай з миром, наш Герою. Твоя справа житиме в наших серцях назавжди", – розповів його брат Олександр.

"Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав ЗСУ. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас", – зазначили у Комітеті з питань свободи слова.

Під час етеру на телеканалі "Прямий" ведуча розповіла, що Павло працював на телеканалі від початку його створення. Він захищав Україну ще з 2014 року на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році знову добровільно приєднався до війська, не чекаючи повістки. Ведуча додала, що у Павла залишилася маленька донька, яку він неймовірно любив.

Поховання загиблого воїна відбудеться 13.09.2024 в м. Києві на Лісовому кладовищі.

Павло Пархоменко

Раніше повідомлялося, що на війні загинув син головного рабина України.

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