Втрата Покровська стане великою проблемою для України, оборону міста посилено – NYT

Якщо Росії вдасться захопити Покровськ, це створить збільшить її стратегічні можливості для остаточного захоплення Донецької області.

Покровськ є важливим логістичним центром, у якому перетинаються залізничні та автомобільні шляхи усього Донбасу. В разі захоплення цього міста росіяни можуть перерізати основні шляхи постачання для опорних позицій Сил оборони України у всьому регіоні, що дозволить окупантам продовжити наступ на південь від міста.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що потенційна втрата Покровська є великою проблемою для України, але наразі між лінією фронту та містом зберігаються дві щільні лінії укріплень для захисту піхотних та мінометних підрозділів.

Останніми днями Україна направила на складний та важливий Покровський напрямок додаткові підрозділи Сил оборони. Водночас росіяни посилили штурмові дії на південь від міста, щоб розширити фронт і спробувати створити "котел" для українських захисників між Покровськом і містом Курахове.

"Просування на Покровському напрямку стало найуспішнішою частиною наступу Росії на Донбасі цього літа. В інших місцях вона атакувала вздовж більшої частини східної лінії фронту, але після місяців запеклих боїв досягла лише скромних успіхів", – пише видання.

Тим часом Курська операція, яку ЗСУ несподівано розпочали у серпні, має на меті відтягнути з Донбасу частину російської окупаційної армії, щоб полегшити ситуацію на сході України.

"Однак ця фаза війни, що швидко розвивається, може завершитися з початком осінніх дощів, які обмежать будь-які наступальні дії, оскільки всі дороги, крім асфальтованих, перетворяться на багнюку, практично непрохідну для важкої техніки", – зазначили автори статті.

Нагадаємо, британський генерал Чепмен нагадав, що Покровськ є критично важливим для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні. За його словами, наразі у регіоні найбільше не вистачає сил та ресурсів – як людських, так і артилерійських.

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