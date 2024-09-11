Потеря Покровска станет большой проблемой для Украины, оборона города усилена - NYT

Если России удастся захватить Покровск, это увеличит ее стратегические возможности для окончательного захвата Донецкой области.

Покровск является важным логистическим центром, где пересекаются железнодорожные и автомобильные пути всего Донбасса. В случае захвата этого города россияне могут перерезать основные пути поставок для опорных позиций сил обороны Украины во всем регионе, что позволит оккупантам продолжить наступление на юг от города.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что потенциальная потеря Покровска является большой проблемой для Украины, но пока между линией фронта и городом сохраняются две плотные линии укреплений для защиты пехотных и минометных подразделений.

В последние дни Украина направила на сложное и важное Покровское направление дополнительные подразделения Сил обороны. В то же время, россияне усилили штурмовые действия к югу от города, чтобы расширить фронт и попытаться создать "котел" для украинских защитников между Покровском и городом Курахово.

"Продвижение на Покровском направлении стало самой успешной частью наступления России на Донбассе этим летом. В других местах она атаковала вдоль большей части восточной линии фронта, но после месяцев упорных боев добилась лишь скромных успехов", – пишет издание.

Тем временем Курская операция, которую ВСУ неожиданно начали в августе, ставит целью оттянуть с Донбасса часть российской оккупационной армии, чтобы облегчить ситуацию на востоке Украины.

"Однако эта быстроразвивающаяся фаза войны может завершиться с началом осенних дождей, которые ограничат любые наступательные действия, поскольку все дороги, кроме асфальтированных, превратятся в грязь, практически непроходимую для тяжелой техники", – отметили авторы статьи.

Напомним, британский генерал Чепмен напомнил, что Покровск является критически важным для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе. По его словам, сейчас в регионе больше всего не хватает сил и ресурсов – как человеческих, так и артиллерийских.

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