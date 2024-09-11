На фронте погиб оператор "Прямого", военный Павел Пархоменко

В защиту Украины он стал еще с 2014 года, а с началом полномасштабного вторжения снова пошел добровольцем на фронт.

На фронте погиб оператор канала "Прямой", военный Павел Пархоменко, вступивший в ряды ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook его брат Александр.

"С глубокой грустью сообщаю, что мой брат, Пархоменко Павел, героически погиб, защищая нашу Родину. "Пархом" навеки в строю! Он был настоящим воином, отдавшим свою жизнь за свободу и мир нашего народа. Мы всегда будем помнить его мужество, смелость, отвагу и самопожертвование. Почивай с миром, наш Герой. Твое дело будет жить в наших сердцах навсегда", – рассказал его брат Александр.

"Павел Пархоменко был не только талантливым медийщиком, но и мужественным патриотом. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы доносить правду украинцам и миру, а в самый трудный для страны момент, он избрал путь защитника и вступил в ряды ВСУ. Его отвага, непоколебимость и глубокое чувство долга перед государством является примером для всех нас", – отметили в Комитете по вопросам свободы слова.

Во время эфира на телеканале "Прямой" ведущая рассказала, что Павел работал на телеканале с начала его создания. Он защищал Украину еще с 2014 года на Донбассе, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году снова добровольно присоединился к армии, не дожидаясь повестки. Ведущая добавила, что у Павла осталась маленькая дочь, которую он невероятно любил.

Захоронение погибшего воина состоится 13.09.2024 в Киеве на Лесном кладбище.

Павел Пархоменко

Ранее сообщалось, что на войне погиб сын главного раввина Украины.

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