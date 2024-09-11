На війні загинув син Головного рабина України

Завтра, 12 вересня у Києві пройде прощання з сином Головного рабина України Моши Реувена, який загинув на фронті.

Про це Рабин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну", — йдеться у дописі.

29 серпня Моше Реувен Асман повідомив, що останній раз спілкувався з сином 17 липня, а вже 24 липня після одного з боїв прийшло сповіщення, що він пропав безвісти.

Мататьягу (Антон) Самборський

Тоді Рабин розповідав, що разом із дружиною всиновив 11-річного Антона Самборського. Нова сім'я дала йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь лідера повстання Маккавеїв понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки.

Мататьягу (Антон) Самборський в дитинстві

"Мотя жив у нашій родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно. Він одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову", — пригадував Моше Реувен Асман.

Раніше повідомлялося, що загинула медикиня "Госпітальєрів" Олександра Мулькевич.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.