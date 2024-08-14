Загинула медикиня "Госпітальєрів" Олександра Мулькевич (фото)

Внаслідок атаки російського дрона на авто "Госпітальєрів" у Харківської області загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич.

Про це повідомила на сторінці в Instagram засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич.

За її словами, для екіпажу це був останній день ротації. Евакуаційну машину медиків-госпітальєрів поцілили з fpv-дрона.

"Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати крайній день своєї ротації і вже бути вдома зі своїми сім'ями. Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитись до підтримки українських Сил оборони. На кривавому рахунку росіян іще одна обірвана молода доля відважної українки", – йдеться в повідомленні.

"Я ніколи не зустрічав людину, якій під силу дійсно все! Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про "універсального бійця", який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проєкт, при цьому завжди створювавши найприємніший "клімат", який тільки доводилось відчувати", – розповідають побратими про загиблу дівчину.

Начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь

За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, які зазнали поранень.

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