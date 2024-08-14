Якою буде погода в Україні з 15 серпня: прогноз синоптикині

З 17-18 серпня спека в Україну повернеться. Температура повітря досягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Середина серпня. Це ще не осінь, але календар нагадує, що плащі та тепліші фліси можна потроху перекладати на ближчі полиці. Хоча найближчий двотижневий атмосферний акорд чітко заявить свої літні права", – зазначила синоптикиня.

Прогноз на 15 серпня

За словами синоптикині, від 15 серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди, дощів не буде ніде. Температура повітря протягом дня +25+29 градусів, на півдні та на Закарпатті +28+32 градуси.

У Києві 15-го серпня буде сухо, сонячно, тепло, вдень близько +26 градусів. З 17-18 серпня і у столиці відновиться спекотна погода.

"Градуси будуть солідними, кусючими, проте сподіваюсь, що не +38. Якраз ще можна повигулювати залишки літнього гардероба, доквецяти сонцезахисний крем, а враховуючи, що вже розпочалися сезонні знижки - можна і нові бретельки вигуляти і зекономлені гроші на донати використати. Літо триває", – підсумувала Діденко.

Раніше йшлося про те, що Україна опиниться у зоні впливу антициклону. Повсюди буде сухо і сонячно.

Читайте також: