Україну накриє нова хвиля спеки: де і коли буде +37

В Україні у другій половині цього тижня очікується нова хвиля спеки африканського походження. Температура повітря на частині території зросте до +35-37 градусів.

Про це розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "РБК-Україна".

За прогнозом синоптиків, 15 серпня до України з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію країни.

"Буде підвищення температури вночі до 13-19 градусів, на півдні – до 22 градусів. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних та більшості західних областей до 30-32 градусів. А 16-17 серпня на півдні та Закарпатті потеплішає до 35 градусів, на решті території – близько 30-33 градусів", – розповіла Голеня.

Вона попередила, що 18-22 серпня очікується сильна спека: температура повітря на півдні, у центрі та сході України може піднятися до +35-37 градусів.

"Водночас 40 градусів поки не очікуємо", – зауважила синоптикиня.

За попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури не буде до кінця серпня. Дані за останні 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримається до середини вересня.

"Осені поки що не видно", – сказала Голеня.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила, що орієнтовно від 13-14 серпня до України повернеться сильна спека: температура може підстрибнути до +32+37 градусів, а то й вище.

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