Україну накриє нова хвиля спеки: де і коли буде +37

Найспекотніша погода в Україні очікується 18-22 серпня.
В Україні у другій половині цього тижня очікується нова хвиля спеки африканського походження. Температура повітря на частині території зросте до +35-37 градусів.
Про це розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "РБК-Україна".
За прогнозом синоптиків, 15 серпня до України з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію країни.
"Буде підвищення температури вночі до 13-19 градусів, на півдні – до 22 градусів. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних та більшості західних областей до 30-32 градусів. А 16-17 серпня на півдні та Закарпатті потеплішає до 35 градусів, на решті території – близько 30-33 градусів", – розповіла Голеня.
Вона попередила, що 18-22 серпня очікується сильна спека: температура повітря на півдні, у центрі та сході України може піднятися до +35-37 градусів.
"Водночас 40 градусів поки не очікуємо", – зауважила синоптикиня.
За попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури не буде до кінця серпня. Дані за останні 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримається до середини вересня.
"Осені поки що не видно", – сказала Голеня.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила, що орієнтовно від 13-14 серпня до України повернеться сильна спека: температура може підстрибнути до +32+37 градусів, а то й вище.
Читайте також:
- У липні зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень
- Смертельна спека: у ВООЗ приголомшили кількістю загиблих у Європі
- Відключення світла в Україні: чи повернуться графіки через спеку — Міненерго
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.