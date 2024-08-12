Украину накроет новая волна жары: где и когда будет +37

В Украине во второй половине текущей недели ожидается новая волна жары африканского происхождения. Температура воздуха на части территории вырастет до +35-37 градусов.

Об этом рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает "РБК-Украина".

По прогнозу синоптиков, 15 августа в Украину из Балкан начнет заходить теплый воздух африканского происхождения. До 20 августа он распространится на всю территорию страны.

"Будет повышение температуры ночью до 13-19 градусов, на юге — до 22 градусов. Дневная температура также с 15 августа повысится в южных и большинстве западных областей до 30-32 градусов. А 16-17 августа на юге и Закарпатье потеплеет до 35 градусов, на остальной территории – около 30-33 градусов", – рассказала Голеня.

Она предупредила, что 18-22 августа ожидается сильная жара: температура воздуха на юге, в центре и востоке Украины может подняться до +35-37 градусов.

"В то же время 40 градусов пока не ожидаем", — отметила синоптик.

По предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного понижения температуры не будет до конца августа. Данные за последние 20 лет свидетельствуют о том, что достаточно теплая погода в Украине сохранится до середины сентября.

"Осени пока не видно", – сказала Голеня.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что ориентировочно с 13-14 августа в Украину вернется сильная жара: температура может подпрыгнуть до +32+37 градусов, а то и выше.

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