На Кинбурнской косе взвился украинский флаг (видео)

На Кинбурнской косе взвился украинский флаг. Наши воины установили его между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Кадры обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

На Кинбурнской косе развевался сине-желтый флаг

Территория еще не под контролем Украины

Как отметил активист Сергей Стерненко, на Кинбурнской косе установлен украинский флаг, но он не под нашим контролем.

"Для установления флага на днях в очередной раз положили наших спецназовцев. Подобные акции ради флага проходят не впервые. Гибнет спецура также не впервые. Но никто не несет ответственности", – отметил он.

Ранее стало известно, что в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 года было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков. Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях, а на последний установили боевое знамя Военной разведки Украины.

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