На Кинбурнской косе взвился украинский флаг (видео)

Украинцы наконец-то увидели сине-желтый флаг на территории, которую временно оккупировали россияне.
На Кинбурнской косе взвился украинский флаг. Наши воины установили его между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.
Кадры обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Территория еще не под контролем Украины
Как отметил активист Сергей Стерненко, на Кинбурнской косе установлен украинский флаг, но он не под нашим контролем.
"Для установления флага на днях в очередной раз положили наших спецназовцев. Подобные акции ради флага проходят не впервые. Гибнет спецура также не впервые. Но никто не несет ответственности", – отметил он.
Ранее стало известно, что в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 года было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков. Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях, а на последний установили боевое знамя Военной разведки Украины.
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