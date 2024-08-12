На Кінбурнській косі замайорів український прапор (відео)

На Кінбурнській косі замайорів український прапор. Наші воїни встановили його між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

Кадри оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

На Кінбурнській косі замайорів синьо-жовтий прапор

Територія ще не під контролем України

Як наголосив активіст Сергій Стерненко, на Кінбурнській косі встановлено український прапор, але вона не під нашим контролем.

"Задля встановлення прапора днями вчергове поклали наших спецпризначенців. Подібні акції заради прапора відбуваються не вперше. Гине спецура також не вперше. Але ніхто не несе відповідальності", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що внаслідок рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях, а на останній встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

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