Какая будет погода в Украине с 15 августа: прогноз синоптика

С 17-18 августа жара на Украину вернется. Температура воздуха будет достигать и иногда значительно превышать +30 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Среда августа. Это еще не осень, но календарь напоминает, что плащи и более теплые флисы можно понемногу перекладывать на более близкие полки. Хотя ближайший двухнедельный атмосферный аккорд четко заявит свои летние права", — отметила синоптикиня.

Прогноз на 15 августа

По словам синоптикини, с 15 августа в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей не будет нигде. Температура воздуха в течение дня +25+29 градусов, на юге и Закарпатье +28+32 градуса.

В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно, тепло, днем около +26 градусов. С 17-18 августа и в столице возобновится жаркая погода.

"Градусы будут солидными, кусающими, однако надеюсь, что не +38. Как раз еще можно повыгуливать остатки летнего гардероба, доцветать солнцезащитный крем, а учитывая, что уже начались сезонные скидки — можно и новые бретельки выгулять и сэкономленные деньги на донаты использовать. Лето продолжается использовать. Лето продолжается. ", – подытожила Диденко.

Ранее речь шла о том, что Украина окажется в зоне влияния антициклона. Повсюду будет сухо и солнечно.

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