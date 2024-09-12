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Чи нападе Білорусь на Україну: астролог здивував передбаченням

Чи нападе Білорусь на Україну: астролог здивував передбаченням

Астролог зробив передбачення щодо Білорусі / Фото: ТСН.ua

Астролог зробив передбачення щодо ситуації у Білорусі.

Астролог Алакх Ніранжан вважає, що Білорусь не нападе на Україну, оскількі у цій країні можуть початись внутрішні проблеми. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог зазначив, що до кінця року ситуація у Білорусі може погіршитися. 

"Події у Білорусі будуть дуже серйозні. Там можлива якась зміна влади, внутрішня ситуація, яка призведе до зміни влади. До кінця року ситуація у Білорусі погіршиться. Є великі шанси, що ситуація вирішиться не війною з Україною, а подіями всередині країни", – сказав Алакх Ніранжан. 

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