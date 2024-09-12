Нападет ли Беларусь на Украину: астролог удивил предсказанием

Астролог Алакх Ниранжан считает, что Беларусь не нападет на Украину, поскольку в этой стране могут возникнуть внутренние проблемы.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог отметил, что до конца года ситуация в Беларуси может ухудшиться.

"События в Беларуси будут очень серьезные. Там возможна какая-то смена власти, внутренняя ситуация, которая приведет к смене власти. До конца года ситуация в Беларуси ухудшится. Есть большие шансы, что ситуация решится не войной с Украиной, а событиями внутри страны", — сказал Алакх Ниранжан.

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