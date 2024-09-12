Северная Корея запустила несколько баллистических ракет

Северная Корея 12 сентября запустила несколько баллистических ракет малой дальности у восточного побережья.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейские военные.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракеты вылетели из Пхеньяна около 7:10 утра и преодолели около 360 км, прежде чем упасть в море.

"Мы решительно осуждаем запуск ракеты Северной Кореей, которая является явной провокацией, серьезно угрожающей миру и стабильности на Корейском полуострове", — заявил Сеул.

В свою очередь японское Министерство обороны заявило, что по меньшей мере две баллистические ракеты из Северной Кореи пролетели более 350 км на высоту около 100 км.

Отмечается, что последний раз Северная Корея производила пуски ракет 1 июля. Тогда КНДР провела испытание двух баллистических ракет. Она произвела запуск в направлении Японского моря.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян реализует политику развития ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерки "в геометрической прогрессии".

Читайте также: