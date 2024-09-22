Гол и ассист Довбика помогли "Роме" разгромом одержать первую победу в сезоне Серии А (видео)

Римляне уверенно набрали три очка в первом поединке под руководством Ивана Юрича.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле разбила "Удинезе" в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счётом 3:0 .

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте встречи – Довбик получил пас от Стефана Эль-Шаарави, вошел в штрафную площадку и пробил точно в дальний нижний угол.

В начале второго тайма "волки" удвоили свое преимущество – Пауло Дибала реализовал пенальти.

Разгромным счет стал на 70-й минуте – Томмазо Бальданци, который за минуту до этого вышел на замену, обыгрался с Довбиком и протолкнул мяч мимо голкипера соперника.

Артем провел на поле полный матч, отличившись голом и ассистом. Таким образом, на счету 27-летнего украинца уже два забитых мяча и одна результативная передача в пяти поединках за римлян в текущем розыгрыше Серии А.

Отметим, что матч против "Удинезе" стал дебютным на посту главного тренера римского клуба для Ивана Юрича, который заменил Даниеле Де Росси.

Обзор матча "Рома" – "Удинезе"

Одержав первую победу в сезоне Серии А, римляне с 6 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. "Удинезе" с 10 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем туре чемпионата Италии команда Довбика 29 сентября примет "Венецию". Днем ранее "Удинезе" дома сразится с "Интером".

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