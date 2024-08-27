"Мне предлагают плюнуть на эту Россию и воевать вместе с Украиной" – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы советует отвлечься от России и встать на сторону Украины в борьбе против агрессора.

Об этом идет речь на сайте Лукашенко.

"Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там уволь". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, и отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", – говорит самопровозглашенный президент на республиканском педагогическом совете.

Лукашенко традиционно не уточнил, кто именно ему такое предлагает, и не привел никаких других деталей, а лишь в своей обычной манере рассказал, что белорусы живут "в сверхсложное время".

Самопровозглашенный президент Беларуси посоветовал педагогам делать свое дело, пока он будет "делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами".

"Мы живем в сверхсложное время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам нужно в этой ситуации – страну, махину эту ( маленькая Беларусь – она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке.

Напомним, наращивание в Беларуси войск вдоль украинской границы имеет целью отвлечь и растянуть силы ВСУ вдоль более широкой линии фронта. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли решится на вторжение в Украину.

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