Что на самом деле задумал Лукашенко на границе с Украиной: анализ ISW

Крайне маловероятно, что самопровозглашенный президент Беларуси решится на войну с Украиной, "которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство".
Наращивание в Беларуси войск вдоль украинской границы имеет целью отвлечь и растянуть силы ВСУ вдоль более широкой линии фронта. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли решится на вторжение в Украину.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что Украина сделала предупреждение Беларусь в связи с недавним наращиванием сил этого государства на общей границе в Гомельской области.
Так, украинский МИД призвал Беларусь отвести свои войска от границы и предупредил, что любое нарушение государственной границы будет побуждать Киев принять необходимые меры в соответствии с международным правом.
Как заявил 26 августа спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.
"Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за стоящих перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко ограничений", – говорится в отчете ISW.
Читайте главные новости дня:
- Враг атаковал Киев ракетами и дронами: в ГВА назвали первые последствия
- Атака по отелю в Кривом Роге: в ОВА уточнили данные о пострадавших и разрушениях (фото)
- Эксперт рассказал, как Украина может ответить РФ на массированный обстрел
Аналитики отметили, что вторжение Беларуси в Украину или даже военное участие страны в войне ухудшило бы способность Лукашенко защищать свой режим и было бы очень непопулярно внутри страны.
В ISW и раньше оценивали как крайне маловероятно, что Лукашенко рискнет пойти на войну с Украиной, "которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство".
В отчете добавляется, что в феврале 2025 года в Беларуси должны пройти президентские выборы. Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на военных для подавления любых связанных с выборами протестов, как он это сделал в конце 2020 года.
Кстати, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает неугрожающей ситуацию с Беларусью, которая под видом учений сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области.
Читайте также:
- "Это ИПСО, но Путин может дожать Лукашенко": эксперт оценил ситуацию в белорусском приграничье
- Лукашенко внезапно поздравил украинцев с Днем Независимости и дал совет о "языке мира"
- Путин снова высказался о важности "СВО": что выдал на этот раз
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.