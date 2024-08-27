Що насправді замислив Лукашенко на кордоні з Україною: аналіз ISW

Вкрай малоймовірно, що самопроголошений президент Білорусі зважиться на війну з Україною, "яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення".

Нарощування у Білорусі військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути сили ЗСУ вздовж ширшої лінії фронту. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на вторгнення до України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Україна зробила попередження Білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням сил цієї держави на спільному кордоні в Гомельській області.

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Так, українське МЗС закликало Білорусь відвести свої війська від кордону і попередило, що будь-яке порушення державного кордону спонукатиме Київ вжити необхідних заходів відповідно до міжнародного права.

Як заявив 26 серпня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, українські війська у відповідь укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.

"Нинішнє нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться до України через обмеження, що стоять перед самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком", – йдеться у звіті ISW.

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Аналітики зауважили, що вторгнення Білорусі до України або навіть військова участь країни у війні погіршла б здатність Лукашенка захищати свій режим, і була б дуже непопулярною всередині країни.

В ISW й раніше оцінювали як вкрай малоймовірне те, що Лукашенко ризикне піти на війну з Україною, "яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення".

У звіті додається, що в лютому 2025 року в Білорусі мають відбутися президентські вибори. Тож Лукашенко, ймовірно, хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на військових для придушення будь-яких пов'язаних з виборами протестів, як він це зробив наприкінці 2020 року.

До слова, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає незагрозливою ситуацію з Білоруссю, яка під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки в Гомельській області.

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