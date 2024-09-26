В Беларусь залетело минимум 4 "Шахеда": один из беспилотников — прямо из России

В небе над юго-востоком государства-сателлита РФ дежурили два истребителя.

В ночь на 26 сентября во время ракетно-дроновой атаки российской террористической армии по Украине минимум 4 "Шахеда" вошли в воздушное пространство Беларуси, причем один из них даже не пролетал над территорией Украины.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на информацию с украинских ресурсов.

Первый дрон-камикадзе пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе населенного пункта Любеч и через 30 минут вернулся в воздушное пространство Украины.

Следующие "Шахеды" заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52.

Пролет российских беспилотников над Беларусью / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

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Как отмечают в сообщении, один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что "Шахед" двигался по направлению к Гомелю, что с ним произошло дальше — неизвестно.

По информации белорусских наблюдателей, в течение ночи в небе над юго-востоком страны дежурили два истребителя: первый поднялся с аэродрома "Барановичи" около 00:30, второй — в 02:50.

Напомним, в ночь на 26 сентября зафиксирован пролет ударного российского беспилотника на критически низкой высоте возле промышленной площадки Ровенской АЭС.

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