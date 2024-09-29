Лукашенко може виготовляти "Шахеди" для Путіна — білоруський правозахисник

Білоруські підприємства можуть виготовляти безпілотники Shahed, які Росія використовує для обстрілів України.

Про це в етері Еспресо заявив білоруський правозахисник Андрій Стрижак.

Він заявив, що до початку російської агресії на Донбасі у 2014 році, Україна та Білорусь мали спільні проєкти в аерокосмічній галузі.

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"По-перше, це стосувалося ракетної техніки, але й не тільки, бо в Білорусі є авіаремонтні заводи з такими потужностями, на яких можна виробляти авіоніку чи іншу якусь техніку. Тому я можу припустити, що якісь елементи білоруського ВПК, які де-факто є вже частиною російського ВПК, можуть виробляти такі речі. Це можливо", - сказав Стрижак.

Крім того, він нагадав, що у Білорусі є радіозавод в місті Гомель, який мав напрацювання з часів Радянського Союзу, тому на таких заводських потужностях можуть виробляти подібні технології.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заявив, що може застосувати ядерну зброю "для захисту Білорусі".

Крім того, ми раніше інформували, що до Білорусі залетіло щонайменше 4 "Шахеди" під час обстрілу України.

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