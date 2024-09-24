Білорусь почала підготовку до війни: Лукашенко зробив заяву

Білорусь не має наміру воювати, але повинна готуватися до можливого конфлікту через ті події, які наразі відбуваються.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Белта.

"Стара формула: хочеш миру — готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити (хоча чому нам тут перед кимось виправдовуватися), що ми не збираємося воювати, не хочемо воювати... Все це вже сказано. Це слухають, але роблять свою справу наші противники, наші суперники. Ті, хто готуються проти нас, будемо прямо говорити, воювати. Тому нам треба готуватися до війни. І дай Боже, щоб цієї війни не було. Якою б не була гострою обстановка навколо Білорусі, ми поки не спостерігаємо тенденцій до розв'язання війни проти нас," — заявив він.

Лукашенко зазначив, що з урахуванням досвіду подій на фронті в сусідній країні (Україні – ред.) та військових конфліктів останніх років, у Білорусі вже чотири рази реформували армію.

Нагадаємо, план України щодо примусу Росії до миру не передбачає заморожування конфлікту. Він містить військовий, дипломатичний, політичний та економічний складники, зокрема активізацію дій на фронті, право на вступ до безпекових альянсів, інвестиції в українське виробництво та тиск на Росію.

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