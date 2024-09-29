Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

"БпЛА типу "Shahed" спостерігається у Сумській області, напрямок руху на Полтавщину", - йдеться у повідомлені.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу безпілотників з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили "Шахедом" по житловому будинку в Ізмаїлі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.