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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

"БпЛА типу "Shahed" спостерігається у Сумській області, напрямок руху на Полтавщину", - йдеться у повідомлені.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу безпілотників з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили "Шахедом" по житловому будинку в Ізмаїлі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

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