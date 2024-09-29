Ворожа атака на лікарню у Сумах: кількість жертв зросла

Російська агресія знову забрала життя невинних мешканців.

Внаслідок удару росіян по лікарні у Сумах зросла кількість жертв. Загинуло 10 людей.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Наразі відомо, що:

22 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості

15 осіб госпіталізовано, 5 з яких перебувають у важкому стані.

7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.

“Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів”, — додали у відомстві.

Влада висловила вдячність усім, хто надав допомогу, та щирі співчуття родинам, які втратили сьогодні найрідніших.

Нагадаємо, зранку 28 вересня армія РФ двічі атакувала Суми БпЛА "Шахед". Сталися влучання у заклад охорони здоров'я. Є поранені та загиблі.

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