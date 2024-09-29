День ангела 29 вересня: кого та як вітати з іменинами

29 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 вересня

29 вересня 2024 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві самостійний, милий і не бешкетний. В дорослому віці стає натурою суперечливою. В ньому загадковим чином поєднується запальна вдача і добродушність.

День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і даруючи тобі радість та спокій.

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З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та успіхів у всіх починаннях. Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла та любові. Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи у всіх справах.

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від усіх бід і негараздів, даруючи тобі мир і спокій.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всіх життєвих ситуаціях і даруючи тобі щастя та благополуччя.

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