Смертельний удар РФ по лікарні у Сумах: Зеленський відреагував

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по лікарні у Сумах. Станом на 11:47 відомо про вісьмох загиблих.

Про це український президент написав на сторінці у телеграм-каналі.

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"Мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу. Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей", - йдеться у його дописі.

На його думку, примусити Росію до миру "може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях".

Нагадаємо, вранці 28 вересня Росія двічі завдала удару по лікарні у Сумах. За даними прокуратури, на момент обстрілу у медзакладі була майже сотня людей.

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