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Удар РФ по Ізмаїлу: кількість постраждалих зросла

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Удар РФ по Ізмаїлу: кількість постраждалих зросла

Наслідки удару по Ізмаїлу

Серед поранених троє дітей.

Вночі 27 вересня окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Подунав'я Одещини. Внаслідок ворожого загинуло 3 людей, ще 14 поранено.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

Удар по Ізмаїлу / ©
Удар по Ізмаїлу

Як деталізували, серед них троє дітей:

  • двоє хлопчиків 3 і 13 років
  • 14- річна дівчинка.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Удар по Ізмаїлу / ©
Удар по Ізмаїлу

"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт", - зазначили у відомстві.

Удар по Ізмаїлу / ©
Удар по Ізмаїлу

Нагадаємо, 26 вересня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка.

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