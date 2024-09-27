Удар РФ по Ізмаїлу: кількість постраждалих зросла

Серед поранених троє дітей.
Вночі 27 вересня окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Подунав'я Одещини. Внаслідок ворожого загинуло 3 людей, ще 14 поранено.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Як деталізували, серед них троє дітей:
- двоє хлопчиків 3 і 13 років
- 14- річна дівчинка.
Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 26 вересня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка.
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