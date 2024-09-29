Бербок підтримала передачу Україні ракет Taurus: але потрібне рішення коаліції

Також вона сказала, що Україна повинна отримати дозвіл для ударів по території РФ.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що вона підтримує ініціативу щодо передавання України крилатих ракет Taurus, але у цьому питанні немає єдності у правлячій коаліції.

В інтерв'ю Bloomberg Бербок розповіла, що розуміє важливість далекобійних ракет для України, оскільки була у Харкові, де неможливо організувати ефективну ППО через близькість до кордону.

"Єдиний захід безпеки, як мені розповіли: рахуйте до 45, якщо ви досягли 50, ви в безпеці, якщо ні — очевидно, що в вас влучили", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що Україна повинна отримати дозвіл для ударів по території РФ Західною далекобійною зброєю, щоб знищувати ракети на території ворога, а не чекати, поки вона прилетить.

Вон заявила, що підтримує передачу далекобійних ракет Taurus, але для цього потрібне одностайне рішення коаліції, однак поки що в ній немає єдності.

"Щодо Taurus - ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення", - сказала Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бундестаг ухвалив важливе рішення щодо військової підтримки України.

Крім того, ми раніше інформували, що через погіршення ситуації на фронті Німеччина ухвалила рішення щодо допомоги Україні.

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