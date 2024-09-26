Бундестаг ухвалив важливе рішення щодо військової підтримки України

Допомога від Німеччини дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники та боєприпаси.

Німецький парламент (Бундестаг) погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро.

Про ухвалення цього рішення повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.

“Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни”, - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, у зв’язку з тим, що загарбницька війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі, Німеччина виділить додатково 170 мільйонів євро в короткостроковій перспективі для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів 23 вересня зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зустріч відбувалася без перекладачів за зачиненими дверима.

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