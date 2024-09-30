ПВО сбивала "Шахеды" на Сумщине: сколько целей уничтожено

О жертвах и пострадавших не сообщается.
Во время ночной атаки "Шахедами" в Сумской области было сбито восемь российских беспилотников.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"Сегодня ночью, 30 сентября, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов", — говорится в заявлении.
В военной администрации поблагодарили подразделения ПВО территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ за слаженную работу и эффективное использование оружия, за защиту и сохранение жизни.
Напомним, во время ночной российской атаки беспилотниками и ракетами взрывы прогремели в Черкасской, Херсонской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях.
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