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ПВО сбивала "Шахеды" на Сумщине: сколько целей уничтожено

ПВО сбивала "Шахеды" на Сумщине: сколько целей уничтожено

Момент сбивания российскых дронов-камикадзе / Иллюстративное фото / Фото: Государственная пограничная служба Украины

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Во время ночной атаки "Шахедами" в Сумской области было сбито восемь российских беспилотников.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня ночью, 30 сентября, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов", — говорится в заявлении.

В военной администрации поблагодарили подразделения ПВО территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ за слаженную работу и эффективное использование оружия, за защиту и сохранение жизни.

Напомним, во время ночной российской атаки беспилотниками и ракетами взрывы прогремели в Черкасской, Херсонской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

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