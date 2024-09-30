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ВСУ отминусовали 1250 оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ отминусовали 1250 оккупантов: подробности от Генштаба

Российские солдаты / Фото: Associated Press

Россияне также потеряли много техники.

По состоянию на утро 30 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 653 060 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 653 060 (+1250) человек
  • танков ‒ 8874 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 17503 (+27)
  • артиллерийских систем – 18822 (+27)
  • РСЗО – 1204
  • средства ПВО ‒ 963
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38)
  • крылатые ракеты ‒ 2610
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25548 (+53)

Как сообщалось, по информации Forbes, в течение последних шести месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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