Россияне также потеряли много техники.

По состоянию на утро 30 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 653 060 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 653 060 (+1250) человек

танков ‒ 8874 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 17503 (+27)

артиллерийских систем – 18822 (+27)

РСЗО – 1204

средства ПВО ‒ 963

самолетов – 369

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38)

крылатые ракеты ‒ 2610

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 25548 (+53)

Как сообщалось, по информации Forbes, в течение последних шести месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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