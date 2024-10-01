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Астрологический прогноз на 1 октября

Астрологический прогноз на 1 октября

Водяная лилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день чистой и светлой – сбалансированной – энергетики, когда нужно поддерживать хорошее настроение, контролировать эмоции и избегать конфликтов. Можно начинать новые и важные дела – он обречены на успех. 

Символ дня: Водяная лилия. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый. 

Счастливые камни дня: хризопраз, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: органы чувств, особенно – глаза. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, часто бывают тяжелыми и продолжительными, поэтому лечить их необходимо под наблюдением опытного врача. 

Питание дня: перегружать желудок не следует, но и голодать ноже нежелательно: желательно отказаться от мяса и выпечки, но можно побаловать себя овощами и фруктами. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она позитивно скажется на внешности. 

Дачные работы дня: можно подкармливать, удобрять растения и готовить перегной из опавших листьев. 

Магия и мистика дня: можно работать с чакрами и заниматься женской магией. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – в них моно увидеть свое будущее. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – бумеранг в таком случае неизбежен. 

Цитата дня: «Покой, камин, книги, тишина… Раньше в этом видели одно мещанство. Теперь это мечты о потерянном рае» (Эрих Мария Ремарк).

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