Астрологический прогноз на 1 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день чистой и светлой – сбалансированной – энергетики, когда нужно поддерживать хорошее настроение, контролировать эмоции и избегать конфликтов. Можно начинать новые и важные дела – он обречены на успех.

Символ дня: Водяная лилия.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: хризопраз, андалузит.

За какую часть тела отвечает: органы чувств, особенно – глаза.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, часто бывают тяжелыми и продолжительными, поэтому лечить их необходимо под наблюдением опытного врача.

Питание дня: перегружать желудок не следует, но и голодать ноже нежелательно: желательно отказаться от мяса и выпечки, но можно побаловать себя овощами и фруктами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она позитивно скажется на внешности.

Дачные работы дня: можно подкармливать, удобрять растения и готовить перегной из опавших листьев.

Магия и мистика дня: можно работать с чакрами и заниматься женской магией.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – в них моно увидеть свое будущее.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – бумеранг в таком случае неизбежен.

Цитата дня: «Покой, камин, книги, тишина… Раньше в этом видели одно мещанство. Теперь это мечты о потерянном рае» (Эрих Мария Ремарк).

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