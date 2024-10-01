Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день чистої та світлої – збалансованої – енергетики, коли потрібно підтримувати гарний настрій, контролювати емоції та уникати конфліктів. Можна розпочинати нові та важливі справи – він приречений на успіх.

Символ дня: Водяна лілія.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: хризопраз, андалузит.

За якусь частину тіла відповідає: органи почуттів, особливо – очі.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, часто бувають важкими та тривалими, тому лікувати їх необхідно під наглядом досвідченого лікаря.

Харчування дня: перевантажувати шлунок не слід, але й голодувати ножем небажано: бажано відмовитися від м'яса та випічки, але можна побалувати себе овочами та фруктами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки – вона позитивно позначиться на зовнішності.

Дачні роботи дня: можна підгодовувати, удобрювати рослини і готувати перегній з опалого листя.

Магія та містика дня: можна працювати з чакрами та займатися жіночою магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими – у них можна побачити своє майбутнє.

Табу дня: не можна нічого ламати і руйнувати – бумеранг у разі неминучий.

Цитата дня: «Спокій, камін, книги, тиша… Раніше у цьому бачили одне міщанство. Тепер це мрії про втрачений рай»(Еріх Марія Ремарк).

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