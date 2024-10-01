Ізраїль відбиває атаку безпілотників: лунають сирени

На Близькому Сході - гаряче.
Після атаки на Ліван група протиповітряної оборони ЦАХАЛ перехопила БПЛА над Середземним морем, за десятки кілометрів від узбережжя центрального Ізраїлю.
Про це інформують ізраїльські військові.
Також після сирен, які пролунали в районі Мерон на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 10 снарядів, які перетинали Ліван. Частину снарядів було перехоплено, а кілька снарядів впали на відкритих територіях.
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.
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