Ізраїль відбиває атаку безпілотників: лунають сирени

Після атаки на Ліван група протиповітряної оборони ЦАХАЛ перехопила БПЛА над Середземним морем, за десятки кілометрів від узбережжя центрального Ізраїлю.

Про це інформують ізраїльські військові.

Також після сирен, які пролунали в районі Мерон на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 10 снарядів, які перетинали Ліван. Частину снарядів було перехоплено, а кілька снарядів впали на відкритих територіях.

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Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.

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