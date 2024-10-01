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Ізраїль відбиває атаку безпілотників: лунають сирени

Ізраїль відбиває атаку безпілотників: лунають сирени

В Ізраїлі - гучно. / Фото: Pexels

На Близькому Сході - гаряче.

Після атаки на Ліван група протиповітряної оборони ЦАХАЛ перехопила БПЛА над Середземним морем, за десятки кілометрів від узбережжя центрального Ізраїлю.

Про це інформують ізраїльські військові. 

Також після сирен, які пролунали в районі Мерон на півночі Ізраїлю, було ідентифіковано приблизно 10 снарядів, які перетинали Ліван. Частину снарядів було перехоплено, а кілька снарядів впали на відкритих територіях.

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту

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